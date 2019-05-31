2019-05-31T12:51:39+03:00
Происшествия

Не дала поспать: обиженный кузбассовец ударил жену кочергой

Мужчина ударил женщину только за то, что она его разбудила
Екатерина РОМАНОВА
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Не дала поспать: обиженный кузбассовец ударил жену кочергойНе дала поспать: обиженный кузбассовец ударил жену кочергойФото: Михаил ФРОЛОВ
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39-летняя жительница Анжеро-Судженска была вынуждена обратиться в полицию. Муж ударил ее по голове кочергой. Причина неадекватного поведения – желание мужчины выспаться.

В один из мартовских дней жительница Анжеро-Судженска стала будить своего 47-летнего супруга, чтобы тот отвел их 4-летнюю дочку в детский сад. Но глава семейства очень хотел спать и решил отомстить супруге за столь ранний подъем. Он схватил кочергу и ударил ею по голове женщину. Мужчина лег спать, а его жена вынуждена была обратиться в больницу. Там ей диагностировали ушибленную рану головы. После этого женщина обратилась в полицию, и вскоре супруг уже давало показания в полиции. Он заявил, что сильно разозлился из-за того, что супруга не давала спать, оттого-то и ударил ее.

У любителя поспать подольше есть все шансы изменить режим дня и отсыпаться в местах лишения свободы. В отношении него заведено уголовное дело, и теперь житель Анжеро-Судженска может лишиться свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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