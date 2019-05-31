2019-05-31T14:19:14+03:00
Общество

Кузбассовцы задолжали по алиментам почти пять миллиардов рублей

Об этом рассказали судебные приставы
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кузбассовцы задолжали по алиментам почти пять миллиардов рублей. Об этом рассказали судебные приставы.

В области проходит акция «Судебные приставы – детям», в рамках которой сотрудники Березовского отдела ведомства провели рейд по должникам - алиментщикам совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Кемеровской области.

На одном из адресов двери открыла женщина, которая пояснила, что ее сожитель отсутствует дома. Внезапно приставы услышали мужской кашель и поняли – мужчина никуда не уходил, а просто пытался спрятаться. И есть почему: он должен алименты двум детям от первого брака – в общей сложности 500 тысяч рублей. С мужчиной побеседовал Уполномоченный по правам ребенка, убеждая найти работу и исполнить отцовский долг. В свою очередь приставы в счет погашения части долга арестовали бытовую технику неплательщика.

-В настоящее время на исполнении у судебных приставов Кемеровской области находится 26 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей на содержание несовершеннолетних детей на общую сумму 4 миллиарда 940 миллионов рублей, - рассказали в УФССП России по кемеровской области. - В аналогичном периоде прошлого года на исполнении находилось 26,5 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей на сумму 5 миллиардов 30 миллионов рублей.

В первом квартале этого года приставы уже взыскали 59 миллионов рублей с алиментщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мариинске закрыли опасную блинную
Не дала поспать: обиженный кузбассовец ударил жену кочергой
В Новокузнецке задержали похитителя колес и аккумулятора
Кузбассовцам снова запретят покупать алкоголь
В Кузбассе ребенку воткнулся в глаз кусок арматуры
Отправил в нокаут: подравшиеся на дороге кемеровчане оказались друзьями
Два человека погибли в ДТП в Кузбассе
Ураганный ветер уронил строительный кран в кузбасском городе
Куда обращаться вкладчикам «Кемсоцинбанка»
«Кемсоцинбанк» лишился лицензии
Машков приедет посмотреть на свой гигантский портрет в Новокузнецк
В Кузбассе возобновят работу военной кафедры
Кирилл Капризов привезет в Новокузнецк главный трофей КХЛ
В Кузбассе пропала беременная женщина
Книги для детей: «Комсомолка» вместе с кузбасскими депутатами проводит благотворительную акцию
Стулом по голове: в Кемерове мужчина истязал свою 16-летнюю дочь
В Кузбассе вор оставил две многоэтажки без интернета
В День защиты детей юных кемеровчан приглашают в «Парк Чудес»
В Кузбассе летом откроется более 70 пляжей и мест отдыха у воды
В Кемерове на два дня ограничат парковку на бульваре Строителей
В Новокузнецке задержали серийного похитителя мобильных телефонов
В Новокузнецке продавец-стажер украл у начальника 350 тысяч рублей
В РСХБ стартует акция по ипотеке «Мечты сбываются»
Легковой автомобиль намотался на столб в Ленинске-Кузнецком
В Белове нашли пропавшую школьницу
Видео тройного ДТП в Новокузнецке: в аварии пострадал водитель такси