СЕГОДНЯ 14:19 2019-05-31T14:19:14+03:00

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Кузбассовцы задолжали по алиментам почти пять миллиардов рублей. Об этом рассказали судебные приставы.

В области проходит акция «Судебные приставы – детям», в рамках которой сотрудники Березовского отдела ведомства провели рейд по должникам - алиментщикам совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Кемеровской области.

На одном из адресов двери открыла женщина, которая пояснила, что ее сожитель отсутствует дома. Внезапно приставы услышали мужской кашель и поняли – мужчина никуда не уходил, а просто пытался спрятаться. И есть почему: он должен алименты двум детям от первого брака – в общей сложности 500 тысяч рублей. С мужчиной побеседовал Уполномоченный по правам ребенка, убеждая найти работу и исполнить отцовский долг. В свою очередь приставы в счет погашения части долга арестовали бытовую технику неплательщика.

-В настоящее время на исполнении у судебных приставов Кемеровской области находится 26 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей на содержание несовершеннолетних детей на общую сумму 4 миллиарда 940 миллионов рублей, - рассказали в УФССП России по кемеровской области. - В аналогичном периоде прошлого года на исполнении находилось 26,5 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей на сумму 5 миллиардов 30 миллионов рублей.

В первом квартале этого года приставы уже взыскали 59 миллионов рублей с алиментщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU