С новокузнекцих улиц исчезли 15 неправильных баннеров

СЕГОДНЯ 04:02 2019-06-01T04:02:49+03:00

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На улицах Новокузнецка стало на 15 рекламных баннеров меньше. Как оказалось, размещение каждого из них было несанкционированным.

После рейда по центральному району специалисты администрации города обнаружили, что на фасадах зданий некоторые предприниматели размещают рекламные баннеры, размещение которых не было согласовано. Такие баннеры были обнаружены на фасадах зданий по проспекту Строителей, Кузнецкстроевскому, Курако и на улице Кирова.

- Руководителям предприятий даны предписания о приведении фасадов эксплуатируемых зданий в надлежащий вид, в соответствии с установленными правилами благоустройства городской территории и размещения рекламных вывесок на фасадах зданий, - сообщили в пресс-службе администрации.

К слову, подобные рейды будут продолжаться, а значит, неправильных и некрасивых вывесок станет еще меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU