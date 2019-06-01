Вместо денег – кулаком в лицо: кемеровчанин избил таксиста

СЕГОДНЯ 09:39 2019-06-01T09:39:07+03:00

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Дракой завершился конфликт водителя такси и его пассажира. Причиной этого конфликта стало нежелание пассажира оплачивать проезд. Теперь ему придется заплатить немалый штраф.

Около половины второго часа ночи водителю такси проступил заказ на поездку от семьи из трех человек. Мужчина доставил пассажиров до пункта назначения, но получить деньги за проезд не смог: у главы семьи были только крупные купюры. Тогда водитель предложил перевести деньги на карту, но пассажир не смог этого сделать. Он заявил, что вообще не будет платить за проезд и вышел из салона. Водитель попытался его остановить, завязался конфликт. Пассажир оказался сильнее и ловчее: он набросился на водителя и нанес ему не менее 20 ударов кулаком.

Пострадавший обратился за помощью в полицию. Участковый уполномоченный составил в отношении дебошира административный протокол.

- Как следует из материалов Ленинского районного суда города Кемерово, нарушителю назначен штраф в размере 10 000 рублей, - сообщает Правоохранительный портал Кузбасса. - Если в течение года он совершит аналогичный проступок, кемеровчанин может стать уже фигурантом уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU