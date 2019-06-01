66-летний рыбак со шрамом на руке пропал в Кузбассе
Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а также сотрудники полиции разыскивают 66-летнего Наля Никитенко. Мужчина пропал 30 мая нынешнего года в Новокузнецком районе.
Житель села Сосновка Новокузнецкого района 66-летний Наль Никанорович Никитенко
30 мая текущего года отправился на рыбалку в селе сосновка. В назначенное время он не вернулся домой и на связь с родственниками не выходит.
Приметы пропавшего: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые с залысинами, глаза серо-голубые.
В день исчезновения был одет в синюю куртку, зеленую олимпийку, синюю рубашку в белую клетку, синие брюки, черные галоши, бело-зеленую панаму.
С собой у мужчины был коричневый рюкзак, тележка.
Особые приметы: шрам на руке.
Никитенко может нуждаться в медицинской помощи. Если вам известно его местонахождение после 30 мая, сообщите об этом родным, близким, волонтерам поисково-спасателного отряда или сотрудникам полиции.
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52, 112.
ИСТОЧНИК KP.RU