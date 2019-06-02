Мужчине проломили голову во дворе дома в Кемерове

СЕГОДНЯ 10:47 2019-06-02T10:47:02+03:00

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В Кемерове мужчине проломили голову во дворе многоэтажки. Мужчину госпитализировали.

Инцидент произошел на улице Тухачевского, 31в.

- Между пострадавшим и двумя наркоманами была какая-то потасовка, он приехал с женой, разобраться хотел с одним из этих. А когда разговор вышел из-под контроля, они оба на него напали, один ударил его прям в лоб ножкой от раскладного стола. Мужик как стоял, так и упал. Пока вызывал скорую, они убежали. Побежал за ними, но было уже поздно, разделились и скрылись во дворах, - рассказал очевидец Данил.

Одного из нападавших уже опознали Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

Скорая приехала на вызов через 20 минут. До этого времени прохожая оказала пострадавшему первую помощь.

По данным очевидцев, одного нападавшего уже опознали.

ИСТОЧНИК KP.RU