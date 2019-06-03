2019-06-03T07:19:20+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Борис Листов награжден почетным знаком Ассоциации банков России

Награждение состоялось на Съезде Ассоциации банков России
Яков КРЫМСКИЙ
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Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов награжден почетным знаком Ассоциации «Россия» за вклад в развитие банковского сектора Российской Федерации и личный вклад в укрепление Ассоциации. Награждение состоялось на Съезде Ассоциации банков России «Банки. Финансовая стабильность. Экономический рост».

В мероприятии принимали участие Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, руководители банков и компаний. Эльвира Набиулллина отметила, что в России финансовый сектор является фактором экономического роста. В настоящее время на рынке наблюдается высокий рост кредитования физических лиц, который может нести в будущем социальные риски. Банк России в 2020 году пересмотрит подходы к оценке кредитного риска.

«Реализованные Банком России меры по усилению эффективного надзора в финансовом секторе и укреплению капитальной базы банков способствовали росту устойчивости финансовой системы страны. Во многом это стало возможно благодаря открытому диалогу между банковским сообществом и ЦБ. Россельхозбанк принимает активное участие в обсуждении законотворческих инициатив и проектах Ассоциации банков России, которая консолидирует позицию участников рынка. Уверен, что для дальнейшего развития рынка и конкуренции в секторе необходимо укреплять коммуникации между финансовыми организациями и Центральным Банком РФ. АБР в этом процессе выступает основным защитником интересов банковского рынка, предоставляя регулятору качественную обратную связь от участников отрасли», подчеркнул глава РСХБ Борис Листов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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