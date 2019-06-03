2019-06-03T10:55:38+03:00
Происшествия

Житель Кемерова убил племянника из-за наследства

Жизнь 21-летнего родственника он оценил в 750 тысяч рублей
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Убийца попросил друга помочь ему спрятать тело, но хранить эту тайну друг не смогУбийца попросил друга помочь ему спрятать тело, но хранить эту тайну друг не смог
Изменить размер текста:

В Кемерове местный житель убил племянника из-за наследства в 750 тысяч рублей. Мужчина посчитал, что родственник получил деньги незаслуженно.

Криминальный случай произошел в апреле прошлого года. В полицию обратился кемеровчанин, который сообщил о пропаже своего 21-летнего родственника, приехавшего из Москвы.

Полицейские выяснили, что о приезде парня, кроме заявителя, знал 55-летний дядя. Под тяжестью неопровержимых доказательств он дал признательные показания.

Мужчина рассказал, что решил завладеть деньгами племянника, которые тот получил в наследство. Он пригласил родственника в гости и поднял эту тему. Между мужчинами произошел конфликт.

- Сделав вид, что идет к окну, обвиняемый зашел за спину обидчика и, накинув на его шею ремешок от сумки, стал сдавливать. А когда потерпевший упал, то продолжил давить на шею потерпевшего, пока тот не перестал подавать признаков жизни, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Тело парня мужчина закопал в огороде, а позже перепрятал в болоте. Вынести и закопать тело ему помог друг, который в итоге не смог сохранить эту страшную информацию в тайне и рассказал еще одному родственнику погибшего.

Решением суда мужчина отправился в колонию строгого режима, в которой проведет 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбасский подросток подговорил брата на преступление
В Новокузнецке перевернулся автокран
Глава Киселевска взял под контроль ситуацию с червивой водой
Как будет выглядеть Дворец кузнецких металлургов в Новокузнецке
Баста унизил кемеровских блогеров
Когда начнутся выплаты клиентам «Кемсоцинбанка»
Ревнивая новокузнечанка проверила звонки знакомого и попала под суд
Непотушенная сигарета привела к гибели кузбассовца
Борис Листов награжден почетным знаком Ассоциации банков России
Был без прав: стали известны подробности ДТП с участием мотоциклиста в Кузбассе
Россельхозбанк поддерживает экспортеров АПК за Уралом
Упавший возле недостроенного дома забор возмутил кемеровчан
В Новокузнецке ночью подожгли квартиру
В черте Кемерова появится мусороперерабатывающий завод
Байкер влетел в легковушку на перекрестке в Белово
Какая погода ждет кузбассовцев в первый рабочий понедельник лета
700 человек охраняли кузбасских детей 1 июня
У кемеровского ТЦ образовался горячий источник
77 домов остались без горячей воды из-за порыва трубы в Новокузнецке
Мужчине проломили голову в Кемерове: комментарий полиции
Мужчине проломили голову во дворе дома в Кемерове