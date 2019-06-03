Житель Кемерова убил племянника из-за наследства

СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-03T10:55:38+03:00

Убийца попросил друга помочь ему спрятать тело, но хранить эту тайну друг не смог

Жизнь 21-летнего родственника он оценил в 750 тысяч рублей

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В Кемерове местный житель убил племянника из-за наследства в 750 тысяч рублей. Мужчина посчитал, что родственник получил деньги незаслуженно.

Криминальный случай произошел в апреле прошлого года. В полицию обратился кемеровчанин, который сообщил о пропаже своего 21-летнего родственника, приехавшего из Москвы.

Полицейские выяснили, что о приезде парня, кроме заявителя, знал 55-летний дядя. Под тяжестью неопровержимых доказательств он дал признательные показания.

Мужчина рассказал, что решил завладеть деньгами племянника, которые тот получил в наследство. Он пригласил родственника в гости и поднял эту тему. Между мужчинами произошел конфликт.

- Сделав вид, что идет к окну, обвиняемый зашел за спину обидчика и, накинув на его шею ремешок от сумки, стал сдавливать. А когда потерпевший упал, то продолжил давить на шею потерпевшего, пока тот не перестал подавать признаков жизни, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Тело парня мужчина закопал в огороде, а позже перепрятал в болоте. Вынести и закопать тело ему помог друг, который в итоге не смог сохранить эту страшную информацию в тайне и рассказал еще одному родственнику погибшего.

Решением суда мужчина отправился в колонию строгого режима, в которой проведет 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU