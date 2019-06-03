Двоих рабочих доставили в больницу после удара током на кузбасской шахте

СЕГОДНЯ 17:11 2019-06-03T17:11:31+03:00

Они находятся в тяжелом состоянии

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На кузбасской шахте произошел несчастный случай, в результате которого пострадали двое рабочих. Их доставили в больницу после поражения током.

ЧП произошло на шахте Костромовской в Ленинске-Кузнецком днем 3 июня. Как рассказал «Комсомолке» осведомленный источник, двое электриков работали на поверхности шахты.

- Работники пострадали от поражения электричеством. Их доставили в Центр охраны здоровья шахтеров, - сообщил собеседник издания.

Источник отметил, что угрозы ЧС на шахте нет.

Еще один источник, знакомый с ситуацией, отметил, что пострадавшие не являются работниками шахты. Также известно, что они находятся в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU