Воспитанники кузбасской «Надежды» получили подарки
Дети из Кузбасса продолжают получать подарки от депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области и «Комсомольской правды». Так, ребятишки из Ленинска-Кузнецкого уже вовсю читают увлекательные книги с яркими картинками!
Веселыми звонкими голосами встретили 15 воспитанников муниципального казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» Ленинск-Кузнецкого муниципального района областного депутата Виктора Харитонова и его помощников, приехавших поздравить их с Днем защиты детей.
Дети с огромным удовольствием читали стихи, рассказывали о своих успехах в учебе и спорте, искренне обрадовались подаркам – набору детских книг-сказок с яркими иллюстрациями.
Следующую встречу с детьми центра «Надежда» депутат предложил провести в летнее время в селе Подгорном Ленинск-Кузнецкого района с посещением современного животноводческого комплекса, местного храма и отдыхом на роднике.
ИСТОЧНИК KP.RU