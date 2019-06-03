Воспитанники кузбасской «Надежды» получили подарки

СЕГОДНЯ 18:17 2019-06-03T18:17:14+03:00

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Дети из Кузбасса продолжают получать подарки от депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области и «Комсомольской правды». Так, ребятишки из Ленинска-Кузнецкого уже вовсю читают увлекательные книги с яркими картинками!

Веселыми звонкими голосами встретили 15 воспитанников муниципального казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» Ленинск-Кузнецкого муниципального района областного депутата Виктора Харитонова и его помощников, приехавших поздравить их с Днем защиты детей.

Дети с огромным удовольствием читали стихи, рассказывали о своих успехах в учебе и спорте, искренне обрадовались подаркам – набору детских книг-сказок с яркими иллюстрациями.

Следующую встречу с детьми центра «Надежда» депутат предложил провести в летнее время в селе Подгорном Ленинск-Кузнецкого района с посещением современного животноводческого комплекса, местного храма и отдыхом на роднике.

ИСТОЧНИК KP.RU