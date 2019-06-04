2019-06-04T07:04:45+03:00
Общество

Кузбасские депутаты побывали в гостях у воспитанников центра «Алиса»

Гости и хозяева обменялись добрыми подарками
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбасские депутаты побывали в гостях у воспитанников центра «Алиса». ФОТО: предоставлено пресс-службой СНД КО.Кузбасские депутаты побывали в гостях у воспитанников центра «Алиса». ФОТО: предоставлено пресс-службой СНД КО.
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В Международный день защиты детей народные депутаты побывали в социально-реабилитационном центре «Алиса». Сюда они приехали не с пустыми руками, а с подарками для тех, кому действительно нужна забота и помощь.

Депутаты Совета народных депутатов Довран Аннаев и Сергей Рубан приняли активное участие в совместной акции «Комсомольской правды» и СНДКО. В праздничный день они побывали в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Алиса». Сюда они приехали с подарками: наборами ярких красочных книг от ИД «Комсомольская правда». Депутаты пожелали детям хорошей учебы в школе, добрых друзей и тепла близких.

Воспитанники «Алисы», в свою очередь, тоже подготовили для гостей подарки. Депутатов пригласили на праздничный концерт, а также вручили сувениры ручной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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