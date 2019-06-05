2019-06-05T07:39:12+03:00
Общество

Страшное пророчество: После трагедии в «Зимней вишне» режиссер Борис Хлебников переделал сценарий

По сценарию фильма при пожаре в ТЦ погибли дети
Екатерина РОМАНОВА
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После трагедии в «Зимней вишне» режиссер Борис Хлебников переделал сценарий. ФОТО: архив КП.После трагедии в «Зимней вишне» режиссер Борис Хлебников переделал сценарий. ФОТО: архив КП.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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Сериал «Шторм», первая серия которого будет показана на «Кинотавре» в этом году, чудовищным образом предрек трагедию в ТЦ «Зимняя вишня». Режиссер Борис Хлебников принял решение изменить сценарий, чтобы он не перекликался со страшным пожаром.

На фестивале «Кинотавр» в этом году покажут первую серию сериала «Шторм», действие которого разворачивается в торговом центре. В своем первоначальном варианте сериал предрек трагедию в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». По сценарию в торговом центре происходит пожар, в котором погибают дети. Съемочная группа была уже готова к работе, когда в Кемерове случился пожар в «Зимней вишне». Тогда, 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, большинство из которых – дети.

Сценарий чудовищным образом совпал с реальной трагедией, и тогда было принято решение переработать сценарий. Вместо пожара в фильме случается другая трагедия: обрушение крыши у только что построенного торгового центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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