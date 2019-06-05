СЕГОДНЯ 12:02 2019-06-05T13:48:37+03:00

330 тысяч рублей за яблоко: в Кемерове установят необычный арт-объект. ФОТО: zakupki.gov.ru

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В областном центре может появиться необычный арт-объект - топиарная фигура «Бабочка на яблоке». Место, где будет установлено арт-яблочко пока не определено.

Максимальная стоимость такой фигуры - 330 тысяч рублей. Именно такая сумма указана на портале госзакупок. Специалисты администрации города, выступающей как заказчик, указали основные требования к будущему арт-объекту. Так, фигура должна быть устойчивой к погодным явлениям, механическим воздействиям и не нуждаться в уходе. Высота яблока и сидящей на нем бабочки должна быть не менее 3,1 и не более 3,5 метра.

«Отклонения внешнего вида от изображения невозможны и должны полностью соответствовать внешнему виду фигуры на фотографии», - указано в условиях технического задания к закупке.

Топиарную фигуру яблока и сидящей на нем бабочки подрядчик должен установить до 30 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU