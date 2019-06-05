2019-06-05T13:48:37+03:00
Общество

330 тысяч рублей за яблоко: в Кемерове установят необычный арт-объект

За топиарную фигуру администрация города готова заплатить 300 тысяч рублей
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
330 тысяч рублей за яблоко: в Кемерове установят необычный арт-объект. ФОТО: zakupki.gov.ru330 тысяч рублей за яблоко: в Кемерове установят необычный арт-объект. ФОТО: zakupki.gov.ru
Изменить размер текста:

В областном центре может появиться необычный арт-объект - топиарная фигура «Бабочка на яблоке». Место, где будет установлено арт-яблочко пока не определено.

Максимальная стоимость такой фигуры - 330 тысяч рублей. Именно такая сумма указана на портале госзакупок. Специалисты администрации города, выступающей как заказчик, указали основные требования к будущему арт-объекту. Так, фигура должна быть устойчивой к погодным явлениям, механическим воздействиям и не нуждаться в уходе. Высота яблока и сидящей на нем бабочки должна быть не менее 3,1 и не более 3,5 метра.

«Отклонения внешнего вида от изображения невозможны и должны полностью соответствовать внешнему виду фигуры на фотографии», - указано в условиях технического задания к закупке.

Топиарную фигуру яблока и сидящей на нем бабочки подрядчик должен установить до 30 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В кемеровском аэропорту сменился директор
В Кузбассе хотят создать арт-площадку из старинных вещей
Кузбассовцы стали реже травиться алкоголем
Попавшие под поезд на легковушке подростки находятся в тяжелом состоянии
Кузбассовцев предупредили о грозах и сильном ветре
В Кузбассе поймали экстремиста
Сергей Цивилев пообещал запустить наземное метро в Новокузнецке
Баста извинился перед кузбасскими поклонниками на своем концерте
Страшное пророчество: после трагедии в «Зимней вишне» режиссер Борис Хлебников переделал сценарий
Три миллиона за неделю: кузбасские приставы заставили должников выплатить алименты
На День города в Кемерове выступит популярная российская группа
В Кузбассе открыли четыре места отдыха у воды
Двое детей и пятеро взрослых погибли на кузбасских реках с начала года
Следком возбудил дело после исчезновения кузбасского подростка
Легковушка с тремя подростками врезалась в грузовой поезд в Кузбассе
Сколько денег потратят на мусороперерабатывающий завод в Кемерове
РСХБ видит экспортный потенциал агробизнеса СФО в малом и среднем бизнесе
10 тысяч кузбассовцев пострадали от клещей с начала сезона
Россельхозбанк отправил российских сыроделов во Францию
Автомобилист едва не сбил женщину с коляской на «зебре» в Кемерове
Рабочих ударило током на кузбасской шахте: возбуждено уголовное дело
Четвертый Николай: полицейские с мигалками помогли заблудившемуся водителю добраться до роддома в Кемерове