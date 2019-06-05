Кузбассовцев предупредили о грозах и сильном ветре

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-05T13:29:55+03:00

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МЧС предупреждает кузбассовцев о грозах и сильном ветре. Неблагоприятная погода ожидается 6 июня.

По данным ведомства, днем по области ожидаются сильные дожди, грозы, а при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Специалисты напоминают, что при усилении ветра лучше находиться в помещении. На улице не стоит пережидать непогоду у недостроенных зданий, рекламных конструкций, одиноко стоящих деревьев, ЛЭП. Во время грозы следует отключить от сети электроприборы, не оставлять открытыми окна и балконные двери. Владельцам автомобилей лучше парковать их в гаражах или на закрытых стоянках.

Как рассказали в Кемеровском гидрометцентре, 6 июня по области, несмотря на ветер и осадки, ожидается теплая погода. Ночью столбики термометров будут находиться на отметке +9… +14 градусов, днем воздух прогреется до +22… +27.

ИСТОЧНИК KP.RU