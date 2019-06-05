Попавшие под поезд на легковушке подростки находятся в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 13:27 2019-06-05T13:57:00+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев побывал в больнице, куда доставили троих подростков, катавшихся на машине и попавших под поезд. Глава региона рассказал, в каком состоянии находятся дети.

Сергей Цивилев побывал в Березовском, где трое подростков взяли у родителей автомобиль и отправились кататься. Развлечение закончилось тем, что их автомобиль столкнулся с грузовым составом. Глава региона сначала побывал на месте ДТП, а потом - в больнице, куда доставили детей. Он отметил, что их состояние - тяжелое. Сейчас пострадавших перевезли в областную детскую клиническую больницу в Кемерово.

- Мы приложим все усилия, чтобы спасти жизнь и здоровье ребят, - сказал губернатор. - Такое лучше не допускать, чем бороться с последствиями.

Также Сергей Цивилев отметил, что сейчас, когда начались каникулы, подросткам с их неуемной энергией нужно найти какие-то занятия, чтобы подобные трагедии не повторялись.

- Уважаемые родители, продумайте, чем ваши дети будут заниматься летом. Спортивный лагерь, секция, поход, помощь в огороде. Все это доступно для семей с разным достатком, - обратился к кузбассовцам губернатор. - Призываю отнестись внимательнее к тому, чем занят ваш ребенок!

ИСТОЧНИК KP.RU