В Кемерове отметят день рождения Пушкина
В Кемерове отметят день рождения поэта Александра Пушкина. В этом году со дня рождения поэта исполняется 220 лет.
Основные мероприятия пройдут на площади Пушкина рядом с городской администрацией. Здесь в 15.30 стартует костюмированный танцевальный мастер-класс. Далее - мероприятие «Союз волшебных звуков, чувств и дум», программа Кузбасского отделения Союза писателей России и открытый микрофон.
Вторая локация, на которой пройдет праздник, - сквер от площади Советов до площади Пушкина. С 15.00 до 18.00 здесь будут работать различные выставки, мастер-классы по работе с берестой, резьбе по дереву, асфальтной графике, изготовлению книжных закладок, а также фотозона и конкурсно-игровое пространство.
ИСТОЧНИК KP.RU