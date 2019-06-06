В Кемерове отметят день рождения Пушкина

СЕГОДНЯ 05:38 2019-06-06T06:26:41+03:00

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В Кемерове отметят день рождения поэта Александра Пушкина. В этом году со дня рождения поэта исполняется 220 лет.

Основные мероприятия пройдут на площади Пушкина рядом с городской администрацией. Здесь в 15.30 стартует костюмированный танцевальный мастер-класс. Далее - мероприятие «Союз волшебных звуков, чувств и дум», программа Кузбасского отделения Союза писателей России и открытый микрофон.

Вторая локация, на которой пройдет праздник, - сквер от площади Советов до площади Пушкина. С 15.00 до 18.00 здесь будут работать различные выставки, мастер-классы по работе с берестой, резьбе по дереву, асфальтной графике, изготовлению книжных закладок, а также фотозона и конкурсно-игровое пространство.

ИСТОЧНИК KP.RU