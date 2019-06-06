Нарушитель на легковушке устроил смертельную аварию в Кузбассе

СЕГОДНЯ 06:43 2019-06-06T07:25:03+03:00

Два человека погибли в аварии с грузовиком на трассе в Кузбассе Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

В ДТП погиб водитель и его пассажир

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В Чебулинском районе столкнулись ВАЗ-2108 и грузовик. В результате аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

ДТП произошло около 21.15 среды на 411-м километре трассы Р-255. здесь столкнулись ВАЗ-2108 и грузовик Isuzu.

- По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2108 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что легковушка не была зарегистрирована в установленном порядке. Кроме того, водителя ВАЗа неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД,

- В результате автоаварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU