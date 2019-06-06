Нарушитель на легковушке устроил смертельную аварию в Кузбассе
В Чебулинском районе столкнулись ВАЗ-2108 и грузовик. В результате аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.
ДТП произошло около 21.15 среды на 411-м километре трассы Р-255. здесь столкнулись ВАЗ-2108 и грузовик Isuzu.
- По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2108 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что легковушка не была зарегистрирована в установленном порядке. Кроме того, водителя ВАЗа неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД,
- В результате автоаварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, - добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU