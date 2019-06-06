Водитель-шизофреник ездил на машине по Новокузнецку

СЕГОДНЯ 07:09 2019-06-06T07:55:07+03:00

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Новокузнечанин совершил преступление, однако вместо лишения свободы отправился в больницу: мужчину признали невменяемым. А потом оказалось, что психически больной человек является владельцем нескольких автомобилей и имеет водительские права.

Житель Новокузнецка совершил преступление, которое было квалифицировано как причинение вреда здоровью средней тяжести. Так как он был болен шизофренией, мужчину не лишили свободы, а направили на принудительное лечение.

Во время рассмотрения уголовного дела в суде преступник сказал, что уехал с места преступления на автомобиле, но не на своем, а на такси. После этого прокуратура провела проверку. Оказалось, что в собственности психически больного человека имеется несколько автомобилей. Более того, еще в 2012 году он получил водительское удостоверение на право управления транспортными средствами.

- В связи с тем, что диагноз «шизофрения» является противопоказанием к допуску к управлению транспортными средствами, прокурор района направил в суд исковое заявление о прекращении действия права на управление транспортными средствами, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU