Торговый центр едва не сгорел из-за детской шалости в Кузбассе
В Кузбассе из-за детской шалости едва не сгорел торговый центр. Кадры с места ЧП появились в социальных сетях.
Инцидент произошел на улице Железнодорожной в Белове. Здесь дети подожгли постройки за торговым центром «Акварель».
В Белове горят постройки около ТЦ.Видео: "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО [ТБ] ™" / "ВКонтакте"
Сигнал о пожаре в надворной постройке поступил в оперативные службы в 19.54 среды. На момент прибытия пожарных строение горело открытым пламенем.
- Предварительная причина пожара - детская шалость, - сообщили «Комсомолке» в ГУ МЧС по Кемеровской области.
В ведомстве отметили, что площадь пожара составила 50 квадратных метров. Огонь был ликвидирован в 20.13 силами девяти сотрудников МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU