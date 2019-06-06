Торговый центр едва не сгорел из-за детской шалости в Кузбассе

СЕГОДНЯ 08:57 2019-06-06T10:39:05+03:00

В Сети появилось видео с места ЧП [видео]

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе из-за детской шалости едва не сгорел торговый центр. Кадры с места ЧП появились в социальных сетях.

Инцидент произошел на улице Железнодорожной в Белове. Здесь дети подожгли постройки за торговым центром «Акварель».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/713197" frameborder="0"></iframe> В Белове горят постройки около ТЦ.Видео: "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО [ТБ] ™" / "ВКонтакте"

Сигнал о пожаре в надворной постройке поступил в оперативные службы в 19.54 среды. На момент прибытия пожарных строение горело открытым пламенем.

- Предварительная причина пожара - детская шалость, - сообщили «Комсомолке» в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что площадь пожара составила 50 квадратных метров. Огонь был ликвидирован в 20.13 силами девяти сотрудников МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU