Сергей Цивилев выделил детям 50 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:48 2019-06-06T10:45:00+03:00

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В Кузбассе в июне появятся 100 новых детских площадок. Средства выделил губернатор Сергей Цивилев.

Площадки будут установлены в городах и районах в рамках мероприятия «Приобретение оборудования для быстровозводимых объектов в коммунальном хозяйстве» областной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса».

Как рассказали в пресс-службе администрации области, в 25 муниципалитетов уже поставлено 67 комплектов оборудования на сумму 20,6 миллиона рублей. До 11 июня еще 33 комплекта поступят на 9 территорий. Всего на эти цели будет потрачено 50 миллионов рублей.

В каждый комплект входят песочница, скамейки, качели, урны, спортивный комплекс, игровой комплекс с двумя горками для детей в возрасте от 3 до 14 лет. Также они включают в себя оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья: счеты со столиками, игровой элемент «крестики-нолики», игровой комплекс «Самолетик».

ИСТОЧНИК KP.RU