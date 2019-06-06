На оживленном перекрестке в Кемерове изменят работу светофоров

СЕГОДНЯ 10:51 2019-06-06T12:06:12+03:00

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На перекрестке улицы Кирова и проспекта Советского в центре Кемерова изменят работу светофоров. Это сделано для устранения дорожных заторов.

Разъезд на оживленном перекрестке будет изменен 7 июня после утреннего часа пик. Как сообщили в кемеровской мэрии, движение транспортных потоков при проезде перекрестка разделят для того, чтобы избежать задержек транспорта при левом повороте, связанных с пропуском встречных автомобилей.

С завтрашнего дня движение по улице Кирова на пересечении с проспектом Советским будет осуществляться следующим образом: в первой фазе автомобили будут двигаться со стороны улицы Островского, вторая фаза - пешеходная, в третьей будет разрешен проезд машинам, движущимся по улице Кирова со стороны улицы Ноградской, в четвертой фазе транспорт будет двигаться по проспекту Советскому с обеих сторон перекрестка.

ИСТОЧНИК KP.RU