2019-06-06T12:45:49+03:00
Общество

Известного актера из Кузбасса экстренно госпитализировали в Москве

Александр Панкратов-Черный находится в тяжелом состоянии
Екатерина БОРМОТОВА
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Александр Панкратов-Черный почувствовал себя плохо Фото: pankratovcherny_official / InstagramАлександр Панкратов-Черный почувствовал себя плохо Фото: pankratovcherny_official / Instagram
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Известного актера из Кемеровской области Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве.

Как сообщает собственный источник издания, Александр Панкратов-Черный почувствовал себя плохо утром четверга, 6 июня. У актера случился обморок, после чего ему вызвали скорую. Приехавшие медики после осмотра экстренно доставили его в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Напомним, Александр Панкратов-Черный родился на Алтае, куда была сослана его семья. Детство будущего актера прошло в поселке Колмогоровском Кемеровской области - сюда он переехал с Алтая вместе с мамой. Также сейчас в Кузбассе живет сестра Панкратова-Черного Зинаида.

Бешеная популярность к Александру пришла в 80-90-х годах после фильмов «Мы из джаза», «Действуй по обстановке», «Трагедия века». Сейчас актер снимается в комедийном сериале «ИП Пирогова».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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