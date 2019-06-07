СЕГОДНЯ 05:09 2019-06-07T05:09:11+03:00

Прокопчанин уехал на работу и пропал Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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В Прокопьевске пропал 43-летний мужчина. Его местонахождение неизвестно с 3 июня.

Полиция просит кузбассовцев помочь в поисках Константина Владимировича Кошкина 1976 года рождения. Мужчина пропал 3 июня: утром он уехал из дома на улице Разведчиков на автомобиле ВАЗ-2112. Горожанин отправился на работу, однако до места назначения не прибыл. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 175-180 сантиметров, среднее телосложение, лицо овальное, волосы короткие темного цвета. В день исчезновения был одет в костюм камуфляжный зеленого цвета, черные кроссовки.

Полицейские просят граждан, которые знают что-либо о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам в Прокопьевске: 8 (384-66) 61-47-54, 61-49-59 либо 02. Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU