СЕГОДНЯ 08:20 2019-06-07T09:36:48+03:00

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В Кузбассе отметили всероссийский День соседей. В этом году к акции присоединились 34 территории области.

Акция «День соседей» появилась в стране благодаря федеральному проекту «Школа грамотного потребителя». Ее главная цель - укрепление добрососедских отношений и налаживание диалога между собственниками жилья для решения проблем в сфере ЖКХ.

В рамках акции в городах и районах провели конкурсы среди жителей, концерты и субботники. А в двух кемеровских дворах по улице Волгоградской, 21 и проспекту Ленина, 117 праздник совпал с завершением ремонта. Жители приняли участие в открытии благоустроенных дворов, мастер-классах по ландшафтному дизайну и чаепитии. Также в День соседей получили награды общественники, которые активно помогали в ремонте.

ИСТОЧНИК KP.RU