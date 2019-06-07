В Кузбассе отметили всероссийский День соседей
В Кузбассе отметили всероссийский День соседей. В этом году к акции присоединились 34 территории области.
Акция «День соседей» появилась в стране благодаря федеральному проекту «Школа грамотного потребителя». Ее главная цель - укрепление добрососедских отношений и налаживание диалога между собственниками жилья для решения проблем в сфере ЖКХ.
В рамках акции в городах и районах провели конкурсы среди жителей, концерты и субботники. А в двух кемеровских дворах по улице Волгоградской, 21 и проспекту Ленина, 117 праздник совпал с завершением ремонта. Жители приняли участие в открытии благоустроенных дворов, мастер-классах по ландшафтному дизайну и чаепитии. Также в День соседей получили награды общественники, которые активно помогали в ремонте.
ИСТОЧНИК KP.RU