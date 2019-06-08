6-летний ребенок погиб в лобовой аварии на трассе Юрга – Новосибирск
На трассе Новосибирск – Юрга произошло лобовое ДТП. В результате аварии погибли шестилетний ребенок и двое взрослых.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 11.00 субботы на 86-километре трассы К-19р.
- По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей Nissan Qashqai и Toyota Premio погиб мужчина, управлявший Nissan Qashqai и два пассажира Toyota Premio – женщина и 6-летний мальчик, - сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Водитель второго автомобиля госпитализирован Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
В ведомстве уточнили, что водитель второго автомобиля госпитализирован с травмой грудной клетки.
По факту аварии проводится доследственная проверка. Специалисты выясняют обстоятельства смертельной аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU