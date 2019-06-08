6-летний ребенок погиб в лобовой аварии на трассе Юрга – Новосибирск

СЕГОДНЯ 12:32 2019-06-08T12:32:17+03:00

В результате аварии погибли двое взрослых и ребенок Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

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На трассе Новосибирск – Юрга произошло лобовое ДТП. В результате аварии погибли шестилетний ребенок и двое взрослых.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 11.00 субботы на 86-километре трассы К-19р.

- По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей Nissan Qashqai и Toyota Premio погиб мужчина, управлявший Nissan Qashqai и два пассажира Toyota Premio – женщина и 6-летний мальчик, - сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Водитель второго автомобиля госпитализирован Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

В ведомстве уточнили, что водитель второго автомобиля госпитализирован с травмой грудной клетки.

По факту аварии проводится доследственная проверка. Специалисты выясняют обстоятельства смертельной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU