СЕГОДНЯ 11:40 2019-06-09T11:40:07+03:00

Мужчина со шрамами на губах пропал в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

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В Кузбассе разыскивают 39-летнего Виталия Полунина, который ушел из дома 31 мая и пропал без вести.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают Виталия Полунина, 39-летнего жителя города Кемерово. 29 мая 2019 года мужчина ушел из дома в Центральном районе города Кемерово. С тех пор он не выходил на связь с родными, а его местонахождение остается неизвестным.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, веолосы черные, короткие, глаза голубые.

Особые приметы: шрамы на губах.

В день исчезновения был одет в темно-серую ветровку, черную шелковую рукашку с серебристыми полосками, темно-синие джинсы, черные кроссовки.

Если вам известно местонахождение Виталия Полунина, сообщите об этом родным и близким, волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU