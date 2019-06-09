Мужчина со шрамами на губах пропал в Кузбассе
В Кузбассе разыскивают 39-летнего Виталия Полунина, который ушел из дома 31 мая и пропал без вести.
Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают Виталия Полунина, 39-летнего жителя города Кемерово. 29 мая 2019 года мужчина ушел из дома в Центральном районе города Кемерово. С тех пор он не выходил на связь с родными, а его местонахождение остается неизвестным.
Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, веолосы черные, короткие, глаза голубые.
Особые приметы: шрамы на губах.
В день исчезновения был одет в темно-серую ветровку, черную шелковую рукашку с серебристыми полосками, темно-синие джинсы, черные кроссовки.
Если вам известно местонахождение Виталия Полунина, сообщите об этом родным и близким, волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU