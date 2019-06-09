Водитель такси напал на кемеровчанина с двумя детьми

СЕГОДНЯ 13:21 2019-06-09T13:21:46+03:00

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Водитель такси побил пассажира, которые вместе со своими детьми сел в его автомобиль. Причиной неадекватного поведения водителя стала просьба пассажира открыть окно.

Кемеровчанин на своей странице в Facebook рассказал о неприятном инциденте, который случился с ним и его детьми. Мужчина вызвал такси, вместе с детьми сел в машину и открыл окно, так как одного из детей укачивает, и, чтобы ему не стало плохо, необходим свежий воздух. Водитель же потребовал закрыть окно и принялся нецензурно выражаться в адрес пассажира, угрожая избить его.

- Только я вытащил детей из машины, он подскочил и ударил меня в глаз. Потом сел в машину и уехал, - пишет кемеровчанин. - Самое смешное, что это был детский тариф. Который заметно дороже обычного, <так как> водители на этом тарифе особенно чутки, терпеливые и обязаны помогать клиентам с детьми.

Позже кемеровчанин выяснил, что автомобиль, на котором к нему приехал водитель, не значится в реестре выданных разрешений на осуществление деятельности такси. Теперь мужчина намерен обратиться в суд, чтобы защитить свои права на безопасность пользования услугами такси.

- Буду готовить судебный иск. На моем месте мог оказаться кто угодно – ребенок, старик, беременная женщина или инвалид. И он сел бы в непроверенную машину к нелегальному водителю, настроенному избивать пассажиров, - заявил кемеровчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU