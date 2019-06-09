2019-06-09T16:05:37+03:00
Общество

Новокузнечан приглашают на вечерний велопробег

Заезд будет посвящен празднованию Дня России
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечан приглашают на вечерний пробег. ФОТО: архив КП.Новокузнечан приглашают на вечерний пробег. ФОТО: архив КП.Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Вечерний велопробег, посвященный празднованию Дня России, состоится в Новокузнецке 11 июня. Принять в нем участие могут все желающие, кто уже достиг возраста 14 лет.

Накануне празднования Дня России в Новокузнецке состоится велопробег. Стартует он 11 июня в 19:30 в парке имени Гагарина. Чтобы принять в нем участие, нужно соблюсти лишь два условия: быть старше 14 лет и иметь велосипед – любого типа. Наличие иллюминации в костюме или аксессуарах только приветствуется, особенно если она выполнена в цветах российского флага. К слову, самый яркий и светящийся экипаж получит подарок.

Участникам предстоит проехать по проспекту Бардина до вокзала, затем – по проспекту Металлургов до проспекта Строителей, далее – через Кузнецкстроевский на проспект Ермакова, а оттуда – на площадь общественных мероприятий.

- Сбор, регистрация, инструктаж состоятся в 19:30 в городском парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина со стороны проспекта Бардина, - сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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