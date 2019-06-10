2019-06-10T07:39:26+03:00
Общество

В Кемерове пройдет гонка на беговелах

Соревнования станут первыми в этом сезоне
Мария КОЛОСОВА
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Гонки на велобегах 15 июня станут первым в нынешнем сезоне. ФОТО: Алексей ЛУЩАГонки на велобегах 15 июня станут первым в нынешнем сезоне. ФОТО: Алексей ЛУЩА
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В Кемерове пройдет гонка на беговелах. Соревнования станут первыми в этом сезоне.

Соревноваться в скорости юные райдеры будут 15 июня с 11.00 на трассе в парке «Лесная сказка» в Лесной Поляне.

Для юных спортсменов в возрасте от двух до шести лет организаторы - команда первой в Кузбассе беговелошколы Strider School Kemerovo - подготовят специальную трассу с препятствиями по аналогии с трассой российского кубка Strider Cup.

Встречать и поддерживать героев будут тренеры школы, всего будет пять забегов - внутри каждой из возрастных групп 2+, 3+, 4+, 5+, а также велозаезд для мальчишек и девчонок шести лет от спонсора мероприятия - компании «Первопрокат». А еще будет фан-забег среди родителей за ценный приз!

Каждый малыш сможет почувствовать себя победителем - медаль за участие будет вручена всем спортсменам, вышедшим и покорившим трассу, также каждый ребенок получит диплом и подарки от спонсоров.

Сейчас желающие поучаствовать могут узнать, как зарегистрироваться, по телефону 8-923-618-21-28.

Напомним, что подобное мероприятие Strider School Kemerovo проводит в нашем городе в третий раз. Первая региональная гонка состоялась в июне прошлого года, как это было, можно увидеть на фотографиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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