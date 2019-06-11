Неромантичный кузбассовец ограбил возлюбленную на первом же свидании

СЕГОДНЯ 03:29 2019-06-11T03:31:53+03:00

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36-летняя жительница города Киселевска пригласила к себе в гости нового знакомого. Увы, свидание завершилось не романтическим ужином, а общением с полицией: ухажер ограбил хозяйку квартиры.

Жительница одного из общежитий, что на улице 50 лет города в Киселевске, пригласила к себе в гости нового знакомого. Вскоре гость собрался уходить, но уже возле дверей он сделал то, чего женщина никак не ожидала: он отобрал у возлюбленной золотое кольцо и скрылся. Обескураженная женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

Бойцы Росгвардии спустя некоторое время обнаружили неромантичного ухажера распивающим спиртное во дворе многоэтажки на улице Весенней. К тому времени он успел продать кольцо в ломбард. К слову, оказалось, что 35-летний мужчина был неоднократно судим за истязание и кражу. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области, для дальнейших разбирательств злоумышленника передали правоохранимтелям.

ИСТОЧНИК KP.RU