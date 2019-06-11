2019-06-11T06:23:10+03:00
Общество

38 миллиардов рублей инвестируют в Кузбасс после ПМЭФ

Такой объем инвестиций ожидается по результатам Петербургского международного экономического форума
Екатерина РОМАНОВА
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38 миллиардов рублей инвестируют в Кузбасс после ПМЭФ. ФОТО: пресс-служба АКО.38 миллиардов рублей инвестируют в Кузбасс после ПМЭФ. ФОТО: пресс-служба АКО.
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После окончания Петербургского международного экономического форума власти Кузбасса ожидают инвестирования в регион 38 миллиардов рублей. Это будет возможным благодаря реализации подписанных соглашений на форуме.

В общей сложности правительство Кемеровской области заключило 26 соглашений о сотрудничестве с крупными компаниями, федеральными министерствами России и регионами страны. Так, благодаря соглашению с Министерством спорта России будут реконструированы и построены новые спортивные объекты. Еще одно соглашение предполагает сотрудничество нескольких крупных компаний и области в организации совместного производства отдельных узлов и деталей горного оборудования. Также заключены соглашения на создание инфраструктуры по хранению и отгрузке зерновых и масленичных культур, на улучшение экологической ситуации в Новокузнецке, обеспечение железнодорожных перевозок и другое.

«Также было заключено соглашение о взаимодействии между федеральным Фондом развития промышленности и Фондом развития промышленности Кузбасса. Документ направлен на взаимодействие в процессе совместного финансирования проектов в сфере промышленности по программам фонда», - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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