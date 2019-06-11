2019-06-11T13:04:14+03:00
Общество

Первый пляж открылся в Кузбассе

Место отдыха расположено в Кемеровском районе
Ирина АВТУШКО
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Летом в Кузбассе откроют более 70 мест отдыха у воды. ФОТО: Пресс-служба АКОЛетом в Кузбассе откроют более 70 мест отдыха у воды. ФОТО: Пресс-служба АКО
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В Кузбассе открылся первый пляж. Место отдыха расположено в Кемеровском районе.

Инспекторы ГИМС официально допустили к эксплуатации пляж санатория «Кедровый бор», расположенного в Кемеровском районе.

-Предварительно проведено исследование дна водолазами, зона для купания ограждена буйками. Для обеспечения безопасности отдыхающих на пляже есть спасательный пост со средствами оказания первой помощи пострадавшим, в обязательном порядке организуется дежурство спасателей, - рассказали в пресс-службе администрации области.

Сотрудники МЧС напоминают кузбассовцам, что купание безопасно только в разрешенных пляжах и местах отдыха. Сейчас в области открыто пять таких мест – одной в Гурьевском районе, еще четыре – в Прокопьевске. Всего лето появится более 70 официальных мест отдыха у воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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