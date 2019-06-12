2019-06-12T05:35:29+03:00
Происшествия

Не хочу уезжать из Кузбасса: девочка сбежала от мамы из-за переезда

Девочка не захотела уезжать из Кузбасса
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Сотрудники полиции разыскали девочку, которая своим побегом протестовала против переезда.Сотрудники полиции разыскали девочку, которая своим побегом протестовала против переезда.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Настоящая трагедия разыгралась в одной из семей, живущих в Белово. Здесь от мамы сбежала 14-летняя дочь. Как оказалось, побегом она хотела выразить свой протест.

38-летняя жительница Белово решила уехать из Кузбасса в другой регион. Своими планами она поделилась с 14-летней дочкой. Девочка категорически отказалась переезжать, и мама с дочкой поругались. Утром женщина обнаружила, что ее дочь пропала. Она попыталась найти дочь самостоятельно, но когда поняла, что не может этого сделать, обратилась в полицию

- В результате поисковых мероприятий сотрудники полиции в течение нескольких часов установили местонахождение подростка. Противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершалось, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Девочка объяснила, что не хочет переезжать и таким образом она выразила протест.

Девочку вернули матери. Теперь им предстоит найти компромисс и, возможно, обратиться за помощью к психологам, чтобы ситуация больше не повторилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбассовец заплатил за воздух 42 тысячи рублей
Илья Середюк поздравил кемеровчан с Днем города
13-летний подросток пропал в Кузбассе
Из-за долгов по налогам кузбассовец лишился магазина
Первый пляж открылся в Кузбассе
Погода на День города в Кемерове: до +26 и без дождей
В какой школе Кемерова работает самый богатый директор
Бездомный нашел мертвого младенца в мусорном баке в Тайге
В Кузбассе задержали банду фальшивомонетчиков
При поддержке РСХБ калининградский агрохолдинг построит маслоэкстракционный завод
В Кемерове светофоры на двух перекрестках изменят режим работы
В Кузбассе пострадавшего на производстве горного мастера уволили с работы
Грызуны и тараканы атаковали кемеровскую кондитерскую
Тренер с фальшивым дипломом работал с детьми в Кузбассе
При поддержке Россельхозбанка агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» станет национальной компанией по переработке молока
38 миллиардов рублей инвестируют в Кузбасс после ПМЭФ