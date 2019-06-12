Не хочу уезжать из Кузбасса: девочка сбежала от мамы из-за переезда

СЕГОДНЯ 04:10 2019-06-12T05:35:29+03:00

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Настоящая трагедия разыгралась в одной из семей, живущих в Белово. Здесь от мамы сбежала 14-летняя дочь. Как оказалось, побегом она хотела выразить свой протест.

38-летняя жительница Белово решила уехать из Кузбасса в другой регион. Своими планами она поделилась с 14-летней дочкой. Девочка категорически отказалась переезжать, и мама с дочкой поругались. Утром женщина обнаружила, что ее дочь пропала. Она попыталась найти дочь самостоятельно, но когда поняла, что не может этого сделать, обратилась в полицию

- В результате поисковых мероприятий сотрудники полиции в течение нескольких часов установили местонахождение подростка. Противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершалось, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Девочка объяснила, что не хочет переезжать и таким образом она выразила протест.

Девочку вернули матери. Теперь им предстоит найти компромисс и, возможно, обратиться за помощью к психологам, чтобы ситуация больше не повторилась.

ИСТОЧНИК KP.RU