13 июня в Кузбассе ожидаются ливни и град

СЕГОДНЯ 12:41 2019-06-12T12:41:42+03:00

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В МЧС предупредили кузбассовцев о ливнях и грозах, которые ожидаются в регионе 13 июня. При этом будет дуть сильный ветер.

По данным синоптиков, температура воздуха в четверг составит +24,+29 градусов. При этом будет переменная облачность, в большинстве районов пройдут дожди. По северу синоптики прогнозируют ливневые дожди и грозы. В отдельных районах пройдет град. Ветер при грозах будет усиливаться до 15-20 метров в секунду.

В столице региона также будет переменная облачность, днем возможна гроза и град. Столбики термометров поднимутся до +25,+27 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU