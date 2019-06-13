13 июня участники ралли «Пекин – Париж» проедут через Новокузнецк

СЕГОДНЯ 03:08 2019-06-13T03:08:13+03:00

Международное ралли проходит раз в три года Фото: Олег УКЛАДОВ

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Сегодня, 13 июня, в Новокузнецк приедут участники международного ралли «Пекин – Париж». Новокузнечане станут очевидцами настоящего зрелища: город пересекут 120 ретро-автомобилей.

Международное ралли проходит раз в три года: в этом году оно стартовало в Пекине 2 июня и завершится в Париже 7 июля. За это время его участники преодолеют более 14 тысяч километров.

В уникальной гонке участвуют автомобили класса «Винтаж», выпущенные до 1941 года», и «Классика» - до 1975 включительно. Россию представляет экипаж из Новокузнецка на ВАЗ-2103.

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ИСТОЧНИК KP.RU