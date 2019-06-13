16-летний новокузнечанин хотел научиться плавать, но утонул в Кондоме

СЕГОДНЯ 07:47 2019-06-13T08:55:01+03:00

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16-летний новокузнечанин вместе с друзьями пошел на берег реки Кондомы в Новокузнецке, чтобы научиться плавать. Урок закончился трагедией: подросток утонул.

12 июня несколько подростков отправились отдыхать на берег реки Кондомы. День выдался жарким, и ребята решили искупаться, несмотря на то, что вода еще недостаточно прогрелась. Один из отдыхающих - 16-летний подросток - плавать не умел. Он попросил подругу научить его этому. Увы, урок завершился трагедией. Сначала парень держался возле берега, но спустя некоторое время немного отплыл от него и скрылся под водой. Друзья и очевидцы попытались спасти мальчика, однако не смогли этого сделать. Тело подростка из воды на поверхность подняли спасатели МЧС.

- Предварительная причина смерти: асфиксия от утопления, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - В настоящее время следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти подростка. В рамках проверки будут изучены причины и условия, способствовавшие трагической гибели несовершеннолетнего.

ИСТОЧНИК KP.RU