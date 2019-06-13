В Новокузнецке ограничат движение из-за ралли «Пекин-Париж»

СЕГОДНЯ 09:06 2019-06-13T09:06:33+03:00

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Более сотни уникальных ретро-автомобилей, которые участвуют в ралли «Пекин-Париж 2019» прибывают в Новокузнецк 13 июня. С двух часов дня все желающие смогут не только посмотреть на них поближе, но и потрогать их и сфотографироваться с необычной техникой.

Колонна с ретро-автомобилями, которые участвуют в ралли, расположится на парковке музея техники Ретропарк. Каждый желающий сможет увидеть уникальные автомобили, потрогать их и сфотографироваться рядом с раритетной техникой. Сделать это можно с 14:00 до 20:00 13 июня. Среди прочих автомобилей есть и российский экипаж - это ВАЗ-2103, выпущенный в 1972 году и входящий в коллекцию музея Ретопарка Новокузнецка. Около суток уникальные автомобили со всего мира проведут в Новокузнецке, а утром 14 июня отправятся в Новосибирск.

Кстати, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, на улице Тольятти от ее пересечения с проспектом Пионерским до пересечения с улицей Свердлова с 10:00 13 июня до 12:00 14 июня будет временно прекращено движение транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU