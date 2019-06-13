2019-06-13T12:14:30+03:00
Происшествия

На кузбасской трассе полыхал грузовик

Очевидцы сняли автопожар на видео [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Инцидент произошел в районе села Карагайла Кадр: Дмитрий Сергеев / "ВКонтакте"Инцидент произошел в районе села Карагайла Кадр: Дмитрий Сергеев / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Кузбассе на трассе полыхал грузовик. Момент происшествия попал на видео.

Инцидент произошел на дороге Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк в районе села Карагайла днем 13 июня. Очевидец происшествия снял на видео полыхающую машину.

Горит грузовик на кузбасской трассе.Видео: Дмитрий Сергеев / "ВКонтакте"

Мужчина пояснил, что когда ехал мимо, ни сотрудников МЧС, ни медиков рядом не было. При этом на обочине с другой стороны дороги стояло порядка восьми автомобилей, которые остановились, чтобы оказать помощь.

- По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности электрооборудования транспортного средства. В результате пожара выгорела кабина тягача, - пояснили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что водитель грузовика не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
От подземного пожара в Киселевске пострадал мужчина
Россельхозбанк расширил географию льготного кредитования фермеров - членов АККОР
Международное ралли Пекин - Париж 2019 в Новокузнецке: прямая трансляция
Улицу в центре Кемерова закроют для проезда
Кемеровчанин избил подростка гвоздодером
В Новокузнецке ограничат движение из-за ралли Пекин - Париж
16-летний новокузнечанин хотел научиться плавать, но утонул в Кондоме
За долги по налогам в Кузбассе арестовали стоматологическое кресло
Сергей Цивилев осмотрел строительные площадки в Кемерове
Известный поп-исполнитель выступил на закрытой вечеринке в Кузбассе
13 июня участники ралли Пекин - Париж проедут через Новокузнецк
Салют на День города 12 июня 2019 года в Кемерове: прямая трансляция
В Кемерове тушили машину с углем
Кемеровчане сфотографировались с чемпионским кубком волейбольного «Кузбасса»
13 июня в Кузбассе ожидаются ливни и град
Кузбассовец пытался провезти в колонию девять телефонов