На кузбасской трассе полыхал грузовик

СЕГОДНЯ 11:32 2019-06-13T12:14:30+03:00

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В Кузбассе на трассе полыхал грузовик. Момент происшествия попал на видео.

Инцидент произошел на дороге Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк в районе села Карагайла днем 13 июня. Очевидец происшествия снял на видео полыхающую машину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/714473" frameborder="0"></iframe> Горит грузовик на кузбасской трассе.Видео: Дмитрий Сергеев / "ВКонтакте"

Мужчина пояснил, что когда ехал мимо, ни сотрудников МЧС, ни медиков рядом не было. При этом на обочине с другой стороны дороги стояло порядка восьми автомобилей, которые остановились, чтобы оказать помощь.

- По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности электрооборудования транспортного средства. В результате пожара выгорела кабина тягача, - пояснили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что водитель грузовика не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU