На кузбасской трассе полыхал грузовик
В Кузбассе на трассе полыхал грузовик. Момент происшествия попал на видео.
Инцидент произошел на дороге Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк в районе села Карагайла днем 13 июня. Очевидец происшествия снял на видео полыхающую машину.
Горит грузовик на кузбасской трассе.Видео: Дмитрий Сергеев / "ВКонтакте"
Мужчина пояснил, что когда ехал мимо, ни сотрудников МЧС, ни медиков рядом не было. При этом на обочине с другой стороны дороги стояло порядка восьми автомобилей, которые остановились, чтобы оказать помощь.
- По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности электрооборудования транспортного средства. В результате пожара выгорела кабина тягача, - пояснили в ГУ МЧС по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что водитель грузовика не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU