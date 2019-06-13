В Кузбассе будут судить серийных грабителей домов

СЕГОДНЯ 13:18 2019-06-13T14:12:55+03:00

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В Кузбассе двое подростков 17 и 18 лет осудят за кражи из частных домов. К преступлениям они тщательно готовились.

Преступления произошли в Анжеро-Судженске. Двое местных подростков договорились грабить дома, чтобы иметь деньги на личные нужды. Предварительно к домам и их владельцам они долгое время присматривались. Также сообщники подготовили предметы, которые им могли понадобиться при совершении преступления: топор, сумки, фонарики и перчатки, чтобы не оставить следов.

Присмотрев подходящий дом, подростки убедились, что хозяев нет дома, разбили стекло топором и проникли внутрь. Они забрали строительные инструменты, автомобильный телевизор и приставку, пневматическую винтовку и другие вещи. Ущерб владельцу составил 25 тысяч рублей.

Через несколько дней по такой же схеме они совершили новую кражу. Из дома вынесли люстру, подушки, домашний кинотеатр, водонагреватель и строительный инструмент. Похищенное они хранили в подполье дома.

- Сотрудники полиции, получив заявления о кражах, сразу проверили местных жителей, которые ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов. В их круг попали и подозреваемые, они дали признательные показания, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - Задержанные сотрудничали со следствием, вину признали.

Сейчас 17-летний подросток поставлен на учет в органы ПДН, уголовное дело против злоумышленников передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU