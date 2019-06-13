2019-06-13T14:12:55+03:00
Происшествия

В Кузбассе будут судить серийных грабителей домов

К преступлениям они тщательно готовились
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Кражи подростки совершают не впервые.Кражи подростки совершают не впервые.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Кузбассе двое подростков 17 и 18 лет осудят за кражи из частных домов. К преступлениям они тщательно готовились.

Преступления произошли в Анжеро-Судженске. Двое местных подростков договорились грабить дома, чтобы иметь деньги на личные нужды. Предварительно к домам и их владельцам они долгое время присматривались. Также сообщники подготовили предметы, которые им могли понадобиться при совершении преступления: топор, сумки, фонарики и перчатки, чтобы не оставить следов.

Присмотрев подходящий дом, подростки убедились, что хозяев нет дома, разбили стекло топором и проникли внутрь. Они забрали строительные инструменты, автомобильный телевизор и приставку, пневматическую винтовку и другие вещи. Ущерб владельцу составил 25 тысяч рублей.

Через несколько дней по такой же схеме они совершили новую кражу. Из дома вынесли люстру, подушки, домашний кинотеатр, водонагреватель и строительный инструмент. Похищенное они хранили в подполье дома.

- Сотрудники полиции, получив заявления о кражах, сразу проверили местных жителей, которые ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов. В их круг попали и подозреваемые, они дали признательные показания, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - Задержанные сотрудничали со следствием, вину признали.

Сейчас 17-летний подросток поставлен на учет в органы ПДН, уголовное дело против злоумышленников передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе завершилась сдача ЕГЭ
РСХБ запустил пилотную акселерационную программу экспортного роста для аграгиев
Два кузбасских выпускника сдали ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов
От подземного пожара в Киселевске пострадал мужчина
На кузбасской трассе полыхал грузовик
Россельхозбанк расширил географию льготного кредитования фермеров - членов АККОР
Международное ралли Пекин - Париж 2019 в Новокузнецке: прямая трансляция
Улицу в центре Кемерова закроют для проезда
Кемеровчанин избил подростка гвоздодером
В Новокузнецке ограничат движение из-за ралли Пекин - Париж
16-летний новокузнечанин хотел научиться плавать, но утонул в Кондоме
За долги по налогам в Кузбассе арестовали стоматологическое кресло
Сергей Цивилев осмотрел строительные площадки в Кемерове
Известный поп-исполнитель выступил на закрытой вечеринке в Кузбассе
13 июня участники ралли Пекин - Париж проедут через Новокузнецк
Салют на День города 12 июня 2019 года в Кемерове: прямая трансляция
В Кемерове тушили машину с углем
Кемеровчане сфотографировались с чемпионским кубком волейбольного «Кузбасса»
13 июня в Кузбассе ожидаются ливни и град
Кузбассовец пытался провезти в колонию девять телефонов