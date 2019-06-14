2019-06-14T06:15:06+03:00
Общество

Глава Мысков подал в отставку

Дмитрий Иванов ушел из-за экологических проблем в городе
Екатерина БОРМОТОВА
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Дмитрий Иванов занимал пост главы Мысков с 2013 года Фото: myskiadmin.ruДмитрий Иванов занимал пост главы Мысков с 2013 года Фото: myskiadmin.ru
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Глава Мысков Дмитрий Иванов подал в отставку. Это связано с экологическими проблемами в городе, в том числе с оползнем, который произошел в начале недели.

Как стало известно «Комсомольской правде» от собственного источника, глава Мысков подал в отставку после разговора с губернатором Сергеем Цивилевым, поводом для которого стала экологическая обстановка, сложившаяся в городе. Напомним, в понедельник, 10 июня, на разрезе в Мысках произошел оползень, после чего было перекрыто русло реки Большой Кийзас на 750 метров в длину и около 5 метров в высоту.

К счастью, люди в результате происшествия не пострадали.

Дмитрий Иванов - уроженец Междуреченска. Пост главы Мысковского городского округа он занял 8 сентября 2013 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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