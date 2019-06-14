СЕГОДНЯ 12:26 2019-06-14T12:26:38+03:00

Воды в домах кемеровчан не будет две недели. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

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Кемеровчане снова останутся без горячей воды. С 17 июня ее отключат еще в нескольких районах.

В понедельник в областном центре начнется второй этап гидравлических испытаний сетей. С 17 по 21 июня горячее водоснабжение временно будет приостановлено в жилых домах Рудничного района - по улице Суворова, переулку Нартова 1А, 1Б, улице Дегтярева, 1, 3, 5, 6, 7, улице Нахимова 262, 264, 264А, улице Юрия Гагарина, 47, 49, 51, 51А, 52, а также улице Гвардейской, 60А в центре города.

В администрации города напомнили, что с 17 по 30 июня также будет отключена горячая вода в домах 2-й и 5-й групп заискитимской части Центрального, Ленинского и Кировского районов.

Напомним, что первыми в этом году под отключение попали потребители 1-ой и 7-ой и 8-ой групп. Это часть домов Центрального, Ленинского, Заводского и Рудничного районов. У потребителей 1-й, 7-й групп горячее водоснабжение было отключено на 14 дней (с 27 мая по 9 июня), потребителям 8-й группы воду дали уже через неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU