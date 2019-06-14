Любовь к музыке сгубила жительницу Кузбасса

СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-14T14:11:52+03:00

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47-летняя жительница Кузбасса попала под поезд. Женщина слушала музыку через наушники и не услышала приближения состава.

На кузбасской станции Карай случилось чрезвычайное происшествие: здесь 47-летняя женщина попала под поезд. Прибывшие на место ЧП сотрудники Абаканского ЛО МВД России установили, что женщина проживала неподалеку в дачном массиве. А незадолго до трагедии она шла по железнодорожной насыпи и слушала музыку в телефоне через наушники. Когда она проходила участок с ограниченной видимостью, по путям двигался грузовой состав. Однако приближения поезда женщина не услышала. Машинист же, заметив пешехода, применил экстренное торможение, но это не помогло. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Транспортные полицейские напоминают о том, что вблизи железнодорожных путей следует быть предельно внимательными, чтобы не допустить подобных трагедий.

ИСТОЧНИК KP.RU