2019-06-15T03:37:26+03:00
Происшествия

У пенсионерки в Кузбассе похитили 600 тысяч рублей

Женщина стала жертвой мошенников
Ирина АВТУШКО
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У пенсионерки в Кузбассе похитили 600 тысяч рублейУ пенсионерки в Кузбассе похитили 600 тысяч рублейФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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У пенсионерки в Кузбассе похитили 600 тысяч рублей. Женщина стала жертвой мошенников.

Подобная история повторяется из месяца в месяц: пожилой человек хочет вернуть средства за неэффективные БАДы и теряет деньги. В мае на удочку злоумышленников попалась 62-ленияя жительница Топкинского района. С неизвестного номера ей позвонила женщина и представилась юристом. Она пояснила, что пенсионерке положена компенсация за ранее купленные биологические активные добавки. И действительно, потерпевшая несколько лет назад приобретала такие препараты, но эффекта от их употреблений не почувствовала.

-Собеседница убедила ее, что для получения денег необходимо оплатить сначала услуги адвоката, который будет вести ее дело, затем работу транспортной компании по доставке крупной суммы, - рассказали в ГУ МВД России по кемеровской области. - В результате в течение двух недель пенсионерка различными суммами перевела на указанный счет более 600 000 рублей, однако ожидаемой компенсации так и не получила.

Когда на звонки пенсионерки перестали отвечать, та поняла, что стала жертвой обманщиков и обратилась в полицию. Сейчас мошенницу разыскивают, ей грозит срок до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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