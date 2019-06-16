Семь домов для переселенцев с подработанных территорий построят в Прокопьевске

СЕГОДНЯ 04:29 2019-06-16T04:29:48+03:00

В Прокопьевске до конца 2020 года построят семь домов, куда будут переселять жителей с подработанных территорий и аварийных домов Фото: сообщество "сергей Цивилев" / "ВКонтакте"

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В Прокопьевске до конца 2020 года построят семь домов, куда будут переселять жителей с подработанных территорий и аварийных домов. Также квартиры в новом жилье предоставят многодетным семьям и детям-сиротам.

В субботу, 15 июня, в Прокопьевске заложили первый камень нового дома для переселенцев с подработанных территорий.

«До конца 2020 года построим семь таких домов и переселим в них 315 семей», - рассказал Сергей Цивилев, который принял участие в торжественной закладке камня.

В Прокопьевске заложили первый камень нового дома для переселенцев с подработанных территорий Фото: сообщество "сергей Цивилев" / "ВКонтакте"

Губернатор отметил, что ключи от новой четырехкомнатной квартиры вручили чемпионке по боксу Лилии Аетбаевой, которая вместе с семьей ютилась в маленькой квартире в бараке.

«Мама Лилии не сдержала слез радости. Уверен, что такие же эмоции испытывают и жители новых домов», - сказал Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU