Семь домов для переселенцев с подработанных территорий построят в Прокопьевске
В Прокопьевске до конца 2020 года построят семь домов, куда будут переселять жителей с подработанных территорий и аварийных домов. Также квартиры в новом жилье предоставят многодетным семьям и детям-сиротам.
В субботу, 15 июня, в Прокопьевске заложили первый камень нового дома для переселенцев с подработанных территорий.
«До конца 2020 года построим семь таких домов и переселим в них 315 семей», - рассказал Сергей Цивилев, который принял участие в торжественной закладке камня.
В Прокопьевске заложили первый камень нового дома для переселенцев с подработанных территорий Фото: сообщество "сергей Цивилев" / "ВКонтакте"
Губернатор отметил, что ключи от новой четырехкомнатной квартиры вручили чемпионке по боксу Лилии Аетбаевой, которая вместе с семьей ютилась в маленькой квартире в бараке.
«Мама Лилии не сдержала слез радости. Уверен, что такие же эмоции испытывают и жители новых домов», - сказал Цивилев.
ИСТОЧНИК KP.RU