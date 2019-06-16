Стиль вождения – пьяный: кузбассовец трижды попался нетрезвым за рулем

СЕГОДНЯ 06:47 2019-06-16T06:47:59+03:00

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В Шерегеше один из автолюбителей решил, что может садиться за руль в любом состоянии. Трижды в течение месяца его останавливали инспекторы ГИБДД. И трижды оказывалось, что он управляет машиной в нетрезвом состоянии.

В феврале 2019 года 32-летний житель Шерегеша ехал по улице Гагарина на своем автомобиле ВАЗ. Машина виляла из стороны в сторону, оттого-то ее и остановили инспекторы. Они сразу заметили, что водитель нетрезв, а позже это подтвердила и проверка с алкотестером. Оказалось, что концентрация абсолютного этилового спирта в пробе выдыхаемого воздуха составила 0,899 мл/л, а это соответствует средней тяжести опьянения.

Впрочем, позже выяснилась еще одна любопытная деталь: в течение месяца мужчину уже дважды задерживали инспекторы ГИБДД за управление в нетрезвом виде. Дознаватель ОМВД России по Таштагольскому району возбудил еще одно уголовное дело в отношении жителя Шерегеша, объединив все три в одно производство.

- По окончании дознания уголовное дело было направлено в суд, который признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года шесть месяцев, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU