9-летний кемеровчанин пропал на Красном озере

СЕГОДНЯ 08:51 2019-06-16T08:51:49+03:00

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9-летний мальчик из Кемерова ушел из дома и не вернулся. Ребенка, который пропал в районе Красного озера искали всю ночь сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

В субботу вечером около 23:00 в дежурную часть отдела полиции «Ленинский» города Кемерово обратилась местная жительница. Женщина была в отчаянии: ее 9-летний сын ушел из дома и не вернулся из дома. При этом в последний раз она видела мальчика в районе Красного озера. В течение всей ночи ребенка разыскивали инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные. Кроме того, к поискам привлекались волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Всю ночь от ребенка не было весте, однако утром он самостоятельно вернулся домой.

- В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и причину ухода мальчика. Проводится проверка, по окончании которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU