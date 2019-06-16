В Междуреченске пропала 13-летняя девочка
Несколько дней назад в Междуреченске пропала 13-летняя Александра Кузьмина. Девочку разыскивают родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции.
В Междуреченске пропала 13-летняя девочка. Ее местонахождение неизвестно с 13 июня.
Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
В день исчезновения была одета: черная ветровка, черное платье, кроссовки.
Если вам известно местонахождение пропавшей, сообщите об этом сотрудникам полиции или волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-5452 ил 112.
ИСТОЧНИК KP.RU