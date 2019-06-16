2019-06-16T13:53:54+03:00
Происшествия

В Междуреченске пропала 13-летняя девочка

Ее разыскивают с 13 июня
Екатерина РОМАНОВА
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В Междуреченске пропала 13-летняя девочка. ФОТО: vk.com, "Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".В Междуреченске пропала 13-летняя девочка. ФОТО: vk.com, "Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".
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Несколько дней назад в Междуреченске пропала 13-летняя Александра Кузьмина. Девочку разыскивают родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции.

В Междуреченске пропала 13-летняя девочка. Ее местонахождение неизвестно с 13 июня.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

В день исчезновения была одета: черная ветровка, черное платье, кроссовки.

Если вам известно местонахождение пропавшей, сообщите об этом сотрудникам полиции или волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-5452 ил 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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