СЕГОДНЯ 03:00 2019-06-17T06:11:46+03:00

Из-за сильного ветра новокузнечане на несколько часов остались без света Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В воскресенье новокузнечане остались на несколько часов без света. Причиной ЧП стала авария на электросетях.

Сильный ветер поднялся около четырех часов дня. И хоть длился он совсем недолго, за это время успела произойти коммунальная авария. Ветром оказалась повреждена линия электропередачи. Из-за этого жители сразу нескольких районов остались без света, не работали светофоры и уличное освещение.

- Без света некоторое время остались часть домов Центрального района, часть Куйбышевского, точечно дома в Кузнецком и Орджоникидзевском районах, - сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

Специалисты МРСК к девяти часам устранили последствия аварии и начали подключать жилые дома и учреждения к электроснабжению. В разных районах света не было в течение 5-8 часов.

Кстати, новокузнечане отмечают, что даже нескольких минут сильного ветра хватило, что в городе упало несколько деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU