Ночью в Кузбассе загорелись три рядом стоящие машины
В Ленинске-Кузнецком в ночь на понедельник, 17 июня, загорелись три рядом припаркованных автомобиля. Момент ЧП попал на видео.
Крупный автопожар произошел на улице Розы Люксембург. Сигнал о происшествии поступил в оперативные службы в 0.17.
В Ленинске полыхают автомобили.Видео: "FBI Ленинск-Кузнецкий" / "ВКонтакте"
- На момент прибытия первого подразделения Mitsubishi горел открытым пламенем по всей площади. Также горели рядом с ним находящиеся автомобили ВАЗ-2112 и Honda CR-V. В результате у Mitsubishi обгорели моторный отсек, багажное отделение и салон на всей площади. У ВАЗ-2112 обгорело лакокрасочное покрытие и оплавились колеса с левой стороны, а у Honda CR-V - лакокрасочное покрытие с левой стороны и передний бампер, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.
Предварительно, пожар произошел из-за неисправности систем, механизмов и узлов транспортного средства.
На месте работали четыре сотрудника МЧС, пожар был ликвидирован в 0.27.
ИСТОЧНИК KP.RU