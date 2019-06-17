2019-06-17T10:02:52+03:00
Происшествия

Ночью в Кузбассе загорелись три рядом стоящие машины

В Сети было опубликовано видео с места ЧП [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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В Ленинске ночью загорелись сразу три машины Фото: "FBI Ленинск-Кузнецкий" / "ВКонтакте"В Ленинске ночью загорелись сразу три машины Фото: "FBI Ленинск-Кузнецкий" / "ВКонтакте"
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В Ленинске-Кузнецком в ночь на понедельник, 17 июня, загорелись три рядом припаркованных автомобиля. Момент ЧП попал на видео.

Крупный автопожар произошел на улице Розы Люксембург. Сигнал о происшествии поступил в оперативные службы в 0.17.

В Ленинске полыхают автомобили.Видео: "FBI Ленинск-Кузнецкий" / "ВКонтакте"

- На момент прибытия первого подразделения Mitsubishi горел открытым пламенем по всей площади. Также горели рядом с ним находящиеся автомобили ВАЗ-2112 и Honda CR-V. В результате у Mitsubishi обгорели моторный отсек, багажное отделение и салон на всей площади. У ВАЗ-2112 обгорело лакокрасочное покрытие и оплавились колеса с левой стороны, а у Honda CR-V - лакокрасочное покрытие с левой стороны и передний бампер, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Предварительно, пожар произошел из-за неисправности систем, механизмов и узлов транспортного средства.

На месте работали четыре сотрудника МЧС, пожар был ликвидирован в 0.27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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