2019-06-18T09:17:52+03:00
Общество

В Кемерове эвакуировали детский лагерь

Из здания вывели 40 детей и 16 взрослых
Ирина АВТУШКО
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Учения в кемеровских школах проводятся регулярно.Учения в кемеровских школах проводятся регулярно.
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В Кемерове эвакуировали школьный детский лагерь. Из здания вывели 56 человек - 40 детей и 16 взрослых.

Эвакуация прошла в лагере дневного пребывания школы психолого-педагогической поддержки № 100. Здесь обучаются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Ребят и персонал здания начали выводить по учебной тревоге - в одном из кабинетов произошло условное возгорание.

- Сразу же после срабатывания пожарной сигнализации началась эвакуация, - рассказали в пресс-службе администрации Кемерова. - Здание школы опустело за 5 минут. Персонал сработал четко и слаженно, было эвакуировано 40 детей и 16 взрослых.

После эвакуации бойцы пожарно-спасательной части № 5 во дворе школы показали детям, как устроен боевой автомобиль. Каждый желающий смог попробовать себя в роли огнеборца, примерить обмундирование и потушить условный пожар.

В мэрии отмечают, что такие тренировки проводятся в школах регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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